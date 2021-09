Politie onderzoekt rol Tinder bij seksueel geweld

De Nederlandse politie doet een groot onderzoek naar de rol die Tinder en andere dating-apps spelen bij aanrandings- en verkrachtingszaken. Dat meldt Zembla, dat donderdag in de uitzending aandacht besteedt aan de schaduwkant van Tinder.

De politie wil via het onderzoek onder meer beter zicht krijgen op de manier waarop de daders de datingapps gebruiken. (…) Slachtoffers getuigen in de uitzending over hun schrijnende ervaringen met Tinderdates en laten zien hoe makkelijk de daders daarna in de anonimiteit kunnen verdwijnen. Bijvoorbeeld door hun slachtoffers na het misbruik meteen te ‘ontmatchen’ of te blokkeren zodat alle digitale sporen verdwijnen.

Iva Bicanic, directeur-bestuurder, van het Centrum Seksueel Geweld, vertelt aan Zembla dat er veel meldingen binnenkomen over seksueel geweld na een afspraak via een dating-app. Daders kunnen via de app makkelijk potentiële slachtoffers vinden. Die slachtoffers durven hun verhaal vaak niet te doen vanwege schaamte.