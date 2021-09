Politie slaat vrouw in elkaar, misbruikt haar kind voor charmeoffensief

De Amerikaanse stad Philadelphia moet een schadevergoeding van 2 miljoen dollar betalen aan Rickia Young, een zwarte vrouw die vorig jaar werd mishandeld door politieagenten, waarna haar peuter van haar werd afgenomen en vervolgens werd misbruikt voor een charmeoffensief van het politiekorps.

Young, een zorgmedewerker, was in de vroege ochtend van 27 oktober vorig jaar op weg naar huis, toen ze op een grote groep mensen stuitte die demonstreerden tegen de politiemoord op de zwarte man Walter Wallace. Young probeerde te keren om een andere route te kiezen, maar voor ze er erg in had sloegen politieagenten haar ruiten in, werd ze uit de auto gesleept, geslagen en geboeid. Haar twee jaar oude zoontje en tienerneef zaten ook in de auto. Urenlang had Young geen idee waar de twee waren. De zoon heeft een gehooraandoening en verloor bij het politieoptreden zijn gehoorapparaat.

Behalve dat Young onrechtmatig werd aangehouden, mishandeld en gescheiden van haar kind en neef, zonder dat er ook maar een aanklacht werd ingediend, plaatste de politievakbond enkele dagen later een bizar bericht. Bij een foto van een politieagent die Youngs tweejarige zoontje op de arm droeg, was geschreven dat het jongetje moederziel alleen was aangetroffen terwijl hij blootsvoets rondliep in ‘een gebied waar totale wetteloosheid heerste’. Volgens de vakbond had de agente op de foto op dat moment niets anders dan het welzijn van het jongetje in gedachten. ‘Wij zijn niet je vijand,’ schreef de vakbond: ‘Wij zijn de Dunne Blauwe Lijn. En WIJ ZIJN de enige die orde van anarchie scheidt.’

Het Facebook-bericht werd later weer verwijderd. Twee betrokken politieagenten zijn inmiddels ontslagen. In een verklaring liet de commissaris van politie weten dat de agenten hun de-escalerende taak hebben verzaakt: ‘In plaats van misdaad bestrijden, hebben een aantal agenten een situatie veroorzaakt waarin Rickia Young, haar familie en andere burgers doodsangsten hebben uitgestaan.’