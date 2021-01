“Politie VS pakt rechtse demonstranten met zijden handschoenen aan”

Foto: Trump-aanhanger loopt trots rond met een buitgemaakt politieschild bij het Capitool.

Behandelde de politie ons maar net zo als de bestormers van het Capitool, verzuchtte menige Black Lives Matter-demonstrant de afgelopen week op sociale media. Een gerechtvaardigde wens, is de conclusie na bestudering van meer dan 13.000 demonstraties sinds april vorig jaar. Daaruit blijkt dat de Amerikaanse politie veel vaker geweld (knuppels, traangas en rubberkogels) gebruikt tegen linkse dan tegen rechtse demonstranten.

De kans dat je als linkse betoger te maken krijgt met politiegeweld is ruim drie keer groter dan als je een rechtse demonstrant bent, zo valt op te maken uit de statistieken van US Crisis Monitor, een database die onder meer wordt bijgehouden door onderzoekers van Princeton.

De politie gebruikte sinds april 511 keer geweld tegen linkse betogers en 33 keer tegen rechtse demonstranten. Omdat er veel meer linkse demonstraties worden gehouden in de VS zeggen die cijfers nog niet direct iets. Maar ook gecorrigeerd voor aantallen protesten blijkt dat linkse betogers veel meer kans lopen dat ze het slachtoffer worden van politiegeweld. Terwijl de politie bij rechtse demonstraties in 1,4 procent van de gevallen ingrijpt, gebeurt dat bij 4,7 procent van de linkse protesten.

Dat verschil is volgens de onderzoekers niet te verklaren omdat linke demonstranten gewelddadiger zijn. Ook bij protesten die vreedzaam verlopen – geen vandalisme of plunderingen – is de kans op politiegeweld veel groter bij links protest dan bij een rechtse demonstratie: 1,8 procent versus 0,5 procent.