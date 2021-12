Politie zet extra beveiliging in bij woonhuis minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge

De politie heeft een beveiligingspost neergezet bij het woonhuis van Hugo de Jonge, de demissionair minister van Volksgezondheid die de coronacrisis bestrijdt. Er zijn ook anti-terreur bloembakken geplaatst in de straat op de Rotterdamse wijk Katendrecht. De bewindsman is al langer doelwit van corona-ontkenners en andere radicale dwaallichten die het op hem voorzien hebben. Vorige week nog werd er een verdacht pakket in de bewuste straat aangetroffen. Dat bleek loos alarm. Ook dook er een gemaskerde man op aan de voordeur van de woning. Het AD schrijft:

De volgende avond belde een 27-jarige Amsterdammer met een masker aan bij de woning. Hij filmde live hoe hij in Rotterdam ‘verhaal ging halen’ bij De Jonge thuis. Door de intercom liet hij weten met de demissionair minister van Volksgezondheid te willen spreken. ,,Dat gaat niet. Jammer’’, zei een vrouw toen droog aan de andere kant. De man uit Amsterdam werd na zijn aanhouding vrijgelaten, maar een dag later opnieuw aangehouden in zijn woonplaats. Dat gebeurde op verzoek van de Rotterdamse politie, die hem verdenkt van het bedreigen van De Jonge.

Politici spreken er schande van dat de minister extra beveiligd moet worden. Onder meer Farid Azarkan van DENK neemt het op voor de minister die in het politieke bedrijf zeker niet vanzelfsprekend zijn bondgenoot is.