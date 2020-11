Politiechef Alabama roept op Biden-stemmers te executeren

Een politiechef uit het stadje Flomaton in Alabama is geschorst nadat hij op sociale media had geschreven dat Biden-stemmers ‘een kogel door hun schedel wegens verraad’ moesten krijgen. De zuidelijke staat Alabama is een van de staten waar Trump met grote meerderheid van Biden wist te winnen.

Het bericht van chef Scott Walden was een reactie op een Facebook-post van iemand anders. Die had geschreven dat ‘idioten’ die op Biden stemmen zoveel haat voor Trump koesterden dat ze het land bij het grofvuil wilden plaatsen. Daaronder schreef Walden: ‘Ze moeten ze allemaal op een rij zetten en een kogel door hun schedel jagen wegens verraad’.

In het district Escambia, waar Flomaton onder valt, hebben zo’n 6.000 mensen op Biden gestemd. In heel Alabama waren dat er ruim 800.000. Daar tegenover staan ruim 1,4 miljoen mensen die Trump graag in het Witte Huis houden.

Bron: Newsweek / cc-foto: Jimmy Emerson