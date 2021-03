Poolse regering verbood vrouwenfilmfestival vanwege deze docu over vibratorfabriek

Begin deze maand werd een Pools filmfestival ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag op het laatste moment afgelast. De directeur Wieromiejczyk van het Poolse Nationale Film Archief, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, dat het festival Herstorie organiseerde kreeg bovendien op staande voet ontslag. Volgens de Poolse krant Gazeta Wyborcza gaf de minister van Cultuur Piotr Glinski persoonlijk opdracht het festival onmiddellijk te stoppen.

Glinski, lid van de oerconservatieve partij Recht en Rechtvaardigheid, besloot censuur toe te passen vanwege twee films die geprogrammeerd stonden. De eerste is een korte animatiefilm van Karina Paciorkowska getiteld You Are Overreacting en handelt over seksisme en seksueel geweld tegen vrouwen, onder meer gebaseerd op de beruchte aanrandingsinstructie die Donald Trump ooit in een kleedkamer deelde: Grab ‘m by the pussy. Zie hier de ultrakorte trailer:

Geen video? Kik hier.

De tweede is een korte zes minuten durende tragikomische documentaire van Weronika Jurkiewicz over een vibratorfabriek in een Hongaars dorpje getiteld Vibrant Village. Die is in haar volledigheid hieronder te zien.

Geen video? Klik hier.

De directeur die het festival organiseerde schreef de minister een brief toen hij te horen kreeg waarom het festival ‘uitgesteld’ moest worden. “Deze films gaan gewoon over de problemen van vrouwen in een moderne wereld. Er is niets schokkends, vernietigends of moreel verwerpelijks aan. De meerderheid van de titels sleepten verschillende festivalprijzen in de wacht. Ik blijf er bij dat het wijzigen van het programma, een dag voordat het festival van start gaat, onverklaarbaar is en het imago van het festival onherstelbaar zal beschadigen.” De directeur werd daarop gedwongen te vertrekken.

De oerconservatieve regering van Polen voert een beleid waarbij de rechten van vrouwen, zoals die op abortus, afgenomen dan wel drastisch ingeperkt worden.