Precisie-lockdown: sluit alle tankstations twee weken

Druktemaker Pieter Derks begrijpt wel waarom het kabinet heeft besloten om de theaters en de musea te sluiten, terwijl sportscholen gewoon mogen openblijven. “Ik wil niet dat we als het resultaat van politieke beslissingen terechtkomen in een oorlog tussen sportschoolhouders en theaterdirecteuren. Ook omdat ik veel theaterdirecteuren ontmoet heb in mijn leven en, zonder iemand te willen beledigen, denk ik dat de sportschoolhouders die oorlog op hun dooie gemakje gaan winnen.”

Derks ziet bovendien mogelijkheden in ‘deze symbolische fopmaatregel’. “Misschien is het idee van een sector helemaal sluiten niet eens zo’n gekke gedachte. Wat nou als we een soort schema maken, dat iedereen een keer aan de beurt komt? Dat Mark Rutte zegt: als de cijfers volgende week weer stijgen, gaan alle tankstations dicht. Niemand meer tanken twee weken lang: beperkt ook meteen de reisbewegingen aanzienlijk. En als die twee weken voorbij zijn, en het is nog steeds niet opgelost, alle snackbars gesloten. Dat zou heel Nederland nog wel eens een hele goede motivatie kunnen geven om de regels ook na te gaan leven.”