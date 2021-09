Premier Barbados vraagt rijke landen: Hoeveel doden nog voor jullie in actie komen?

Mooie praatjes, holle frasen, loze kreten, politiek gekonkel. Dat was precies waar minister-president van Barbados Mia Mottley geen tijd en zin voor had tijdens haar toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties afgelopen vrijdag. Mottley week volledig af van haar zorgvuldig voorbereide script, zodanig dat die op geen enkel punt nog overeen kwam met de tekst die vooraf al braaf te lezen was op de website van de VN. In plaats daarvan vroeg ze op indringende en imponerende wijze aandacht voor het lot van arme landen tijdens zowel de Covid-pandemie als de klimaatcrisis, terwijl de rijke landen op hun handen én hun vaccinoverschot zitten:

Als ik de toespraak zou gebruiken die voor mij is geschreven om vandaag voor te dragen, zou het een herhaling zijn. Een herhaling van wat u van anderen heeft gehoord en ook van mij. Hoe vaak hebben we nog een situatie nodig, waarin we keer op keer hetzelfde zeggen, om nergens op uit te komen. Mijn vrienden, dat kunnen we niet meer doen. Hoeveel varianten van Covid-19 moeten er nog komen, voor er een wereldwijd vaccinatieplan wordt geïmplementeerd? Hoeveel doden zijn er nodig voordat 1,7 miljard overtollige vaccins in het bezit van de rijke landen in de wereld worden gedeeld met hen die simpelweg geen toegang hebben tot vaccins?

In de woorden van Robert Nesta Marley: wie staat er op voor de rechten van onze mensen? Wie staat er op voor de rechten van al die mensen die zijn gestorven tijdens deze verschrikkelijke pandemie? De miljoenen. Wie staat er op voor al diegenen die zijn gestorven als gevolg van de klimaatcrisis? Wie zal er opstaan voor de kleine arme eilanden die 1,5 graden nodig hebben om te overleven. Het ligt niet buiten onze macht om dit probleem op te lossen. Als we de wil kunnen vinden om mensen naar de maan te sturen en mannelijke kaalheid op te lossen, dan kunnen we simpele problemen oplossen zoals onze mensen te eten geven.

At last, our world has a leader. She is Mia Motley, Prime Minister of Barbados, and *this* is a speech: pic.twitter.com/Xotc0qj9M5 — Ben Phillips (@benphillips76) September 25, 2021

