Premier van Luxemburg in ziekenhuis wegens coronabesmetting ondanks vaccinatie

De liberale premier van Xavier Bettel (48) is opgenomen in het ziekenhuis vanwege de gevolgen van coronabesmetting. Hij wordt 24 uur onder medisch toezicht geplaatst, meldt Luxemburger Wort. Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel gaan, aldus de regering. Er zijn geen nadere bijzonderheden bekendgemaakt. Bettel werd 6 mei gevaccineerd met AstraZeneca. Afgelopen donderdag had hij zijn tweede dosis moeten ontvangen.

Bij Bettel werd vorige week zondag besmetting met het coronavirus vastgesteld. Sindsdien verbleef hij thuis in quarantaine. Vanuit huis verrichte hij werkzaamheden. Zo had hij donderdag een online ontmoeting met de CEO van Google.

Thank you @sundarpichai, CEO of @Google for our inspiring discussion today about current challenges and initiatives such as digital skills. Now, more than ever, citizens & companies need access to digital training on a lifelong basis. I'm glad we work together in this field. pic.twitter.com/XjI284tMZc

— Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) July 1, 2021