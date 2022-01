Prins Harry bezorgd over desinformatie Spotify, Joe Rogan belooft beterschap

De druk op Spotify om actie te ondernemen tegen de corona-desinformatie in de podcast van Joe Rogan neemt verder toe. Gitarist Nils Lofgren, bekend van de E Street Band van Bruce Springsteen, heeft zich aangesloten bij de Spotify-boycot van Joni Mitchell en Neil Young. In een verklaring roept hij andere muzikanten op hetzelfde te doen.

Ook prins Harry en Meghan Markle hebben een verklaring uitgegeven. De twee schrijven dat ze er al sinds april bij Spotify op aandringen om meer te doen tegen coronaleugens. “Honderden miljoenen mensen worden dagelijks hard geraakt door mis- en desinformatie.” Harry en Meghan hebben een podcast-contract met Spotify ter waarde van 25 miljoen dollar.

Spotify, dat vorige week 4 miljard dollar aan beurswaarde zag verdampen, heeft inmiddels een eerste voorzichtige maatregel aangekondigd tegen desinformatie. Bij podcasts over corona zal in het vervolg worden verwezen naar een webpagina met wetenschappelijke informatie over de ziekte.

Deze stap kan rekenen op de steun van Rogan, zegt hij in een video. Daarin zegt de podcaster ook dat hij een groot fan is van Neil Young. Hij belooft dat hij “beter zijn best” zal doen als hij controversiële gasten uitnodigt. Hij wil zich onder meer beter voorbereiden.

Rogan is fel bekritiseerd omdat hij corona-ontkenners zonder noemenswaardige tegenspraak liet leeglopen in zijn show. Zo liet hij onder meer Robert Malone aan het woord. Kort daarvoor was Malone zijn Twitter-account kwijtgeraakt wegens het verspreiden van coronaleugens. Ook bij Rogan spuide Malone baarlijke nonsens. Honderden artsen en wetenschappers riepen Spotify vervolgens op om in actie te komen.

Eerder was Rogan al in opspraak gekomen omdat hij twee gasten ivermectine liet aanprijzen. In de weken na de uitzending werd het middel tegen schurft in de VS velen malen vaker voorgeschreven. Hoewel ivermectine niet werkt tegen corona, nam de podcaster het middel zelf ook toen hij besmet raakte met corona.

Rogan heeft een lange geschiedenis van het uitnodigen van complotdenkers. Zo schoof de beruchte samenzweringsgelovige Alex Jones verscheidene malen aan in zijn show. Jones is ervan overtuigd dat allerhande terroristische aanslagen, van Oklahoma City tot 9/11, door de overheid zijn georkestreerd. Ouders van kinderen die werden doodgeschoten bij een schietpartij op de Sandy Hook-basisschool, sleepten Jones voor de rechter omdat hij beweerde dat zij acteurs waren en de schietpartij in scène was gezet.