Prinses Amalia stort geld wel terug

Prinses Amalia zal haar uitkering gedurende haar studie terugstorten. Dat schrijft ze in een brief aan demissionair premier Rutte. De prinses noemt het ontvangen van een uitkering “ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben”. Amalia heeft vanaf haar 18e verjaardag recht op 1,6 miljoen euro per jaar.

De prinses sluit haar brief af met: “Ik hoop dat u dit begrijpt”. Het is in VVD-kringen ongebruikelijk om onterecht ontvangen inkomsten terug te storten. Zo besloot Rutte zelf in 2019 zijn reiskostenvergoeding over de periode 2006-2010 niet terug te betalen, terwijl hij in die periode een auto met chauffeur van zijn partij had.