Protest tegen femicide op de Dam: 70 paar lege rode naaldhakken

Op de Dam is zaterdag geprotesteerd tegen femicide: het vermoorden van vrouwen omdat zij vrouwen zijn. Directe aanleiding voor het protest zijn de moorden op tientallen Turkse vrouwen dit jaar.

Vandaag zette we 70 schoenen achter op de Dam als symbool voor de 70 Turkse vrouwen die sinds januari vermoord zijn, enkel omdat ze vrouw zijn. Ook in Nederland komt #femicide voor. Het is belangrijker dan ooit om te blijven vechten tegen geweld tegen vrouwen. — Tirza de Fockert (@TirzaDeF) April 10, 2021

Turkije besloot onlangs om zich terug te trekken uit het Verdrag van Instanbul, dat geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld tegengaat. Ook in andere landen verzetten conservatieven zich tegen het verdrag. Zo verwierp het Hongaarse parlement de tekst vorig jaar vanwege de ‘genderideologie’ die er uit zou spreken.

Yesim Candan, een van de organisatoren van de actie op de Dam, noemt femicide op Twitter een wereldwijd probleem. In Nederland sterft elke tien dagen een vrouw als gevolg van huiselijk geweld, schreven Joyce Brekelmans en Hasna El Maroudi schreven vorig jaar op OneWorld. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de meeste vrouwen die in Nederland worden vermoord, door hun (ex-)partner om het leven worden gebracht.

Samen met @EinsteinBarbie organiseren we morgen een demonstratie tegen femicide.Directe aanleiding zijn de 70 vermoorde vrouwen in Turkije.Het is een wereldwijde probleem. @mickjohan zal samen met jongeren 70 rode hakken tentoonstellen nav kunstwerk van Vahit Tuna #femicide pic.twitter.com/urICDU22nG — Yesim Candan (@YesimCandan) April 9, 2021