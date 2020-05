Protesten tegen racistisch politiegeweld laaien op in VS

In tal van Amerikaanse steden wordt geprotesteerd naar aanleiding van de dood George Floyd, een zwarte man die de verstikkingsdood stierf toen hij met geweld werd gearresteerd door witte agenten. Demonstranten scanderen zijn naam en eisen gerechtigheid. Op sommige plaatsen gaan de protesten gepaard met onlusten.

In Atlanta werd het hoofdkantoor van CNN belaagd. De hoofdcommissaris van politie daar, Erika Shields, heeft verklaard begrip te hebben voor de volkswoede. De dood van Floyd noemde ze “verschrikkelijk” en ze wijst er op dat het onderdeel is van een oneindige reeks van dergelijke voorvallen waarbij zwarte burgers worden doodgemaakt door agenten. “De sleutel is betere opleiding en het verwijderen van slechte agenten, zeker als je ziet dat er sprake is van een patroon van slecht gedrag.”

This is the kind of police chief I want… One who speaks the truth. Atlanta Police Chief Erika Shields being open & honest on live TV w/ #CBS46 about what happened in Minneapolis #JusticeForGeorge pic.twitter.com/Ij7SAI5A1x — Emily Gagnon (@Emily_Gagnon) May 30, 2020

De agent die zijn knie langdurig op de hals van Floyd drukte is eerder in opspraak gekomen. Achttien keer werd er een aanklacht tegen hem ingediend wegens misdragingen, twee keer werd hij daarvoor berispt.

If you killed a man w/ health conditions, you still killed a man. George Floyd couldn’t breathe. 3 officers held him down, & one w/ a recorded, violent history kneed his neck as others helped. They waited 9 minutes for his last breath. This was not an accident. It was murder. https://t.co/aI5W6w7Vmt — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) May 29, 2020

President Donald Trump gooide olie op het vuur door zich in een tweet uit te spreken tegen het geweld van de demonstranten met “we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts.” Het laatste deel is een letterlijk citaat van een racistische politiecommissaris in Miami die zich daarmee in de jaren ’60 tegen burgerrechtenprotesten keerde. Historici stellen dat die uitspraak destijds heeft bijgedragen aan de geweldsuitbarstingen. Trump verklaarde later niet op de hoogte te zijn geweest van die context.

In Detroit is een 19-jarige man om het leven gekomen tijdens de protesten doordat er vanuit een SUV op de menigte werd geschoten. De auto zou ook op journalisten zijn ingereden.

In Louisville in de staat Kentucky vuurde een agent gericht een pepperspray projectiel af op journalisten. Zeven mensen raakten gewond door kogels die door onbekenden in de menigte werden afgevuurd.

BREAKING: Police officer in Louisville, Kentucky fires rubber bullets at journalist on live TV pic.twitter.com/wsc75HUsRR — BNO News (@BNONews) May 30, 2020

Eugene Daniels, een zwarte journalist van de politieke nieuwssite Politico, uitte op Twitter hoe hij voortdurend te maken heeft met racisme van politie en medeburgers.

THREAD: Over the last 3 days, I have cried myself to a fitful sleep. I’m a reporter which means I can’t say everything I want but I will say this: Imagine being in elementary school & your teachers telling your mom how scared they were of you when you walked in class. As a child. — Eugene Daniels (@EugeneDaniels2) May 29, 2020

cc-foto: Dan Aasland