Provocerende docu: Apocalypse Cow – Hoe de vleesindustrie de planeet vermoordt

In een documentaire van Channel 4 genaamd: Apocalyse Cow: How Meat Killed the Planet, toont de Britse milieuactivist en veganist George Monbiot hoe het Britse landschap is geruïneerd door de voedsel- en vleesindustrie.

Gestript van natuurlijk bos en vol van ‘agrarische wildgroei’, met industriële boerderijen. Volgens Monbiot portretteert het ooit zo pittoreske Britse platteland tegenwoordig een voortdurende en wereldwijde ecologische ramp.

De manier waarop voedsel in de meeste delen van de wereld wordt geproduceerd, creëert natuurschadende omstandigheden die natuurlijke leefomgevingen verwoesten en beperken. Monbiot zoekt naar alternatieven

De documentaire is online te bekijken op Channel 4.