Publieke omroep heeft uitgesproken voorkeur voor rechtse mannen

De vaak geuite klacht dat de publieke omroep te links is, blijkt in de praktijk nergens op gebaseerd, toont onderzoek aan. De slogan dat de publieke omroep er voor iedereen is, wordt niet door de feiten ondersteund. Integendeel, wie voor de informatievoorziening is aangewezen op de publieke omroepen krijgt vooral het Telegraaf-geluid te horen.

Radio en televisie bieden in aanloop naar de verkiezingen meer aandacht en tijd aan coalitiepartijen en mannen dan aan oppositiepartijen en vrouwelijke politici. De redacties laten mannen twee keer zoveel aan het woord als vrouwen. Voor coalitiepartijen werd 60 procent meer tijd ingeruimd dan voor de linkse oppositie. Dat blijkt uit analyse van 45 radio- en tv-programma’s in de periode van 1 februari tot en met 12 maart. In werkelijkheid is de verhouding nog schever omdat oor een tekortkoming in de meetmethode het aantal malen dat Thierry Baudet aandacht kreeg te weinig is gemeten.

De NOS meldt:

Rutte domineert wel als gespreksonderwerp: zijn naam wordt verreweg het meest genoemd in de radio- en tv-programma’s. Over mannen wordt veel meer gepraat dan over vrouwen, namelijk drie keer zo vaak. Dat is verhoudingsgewijs veel, gezien het feit dat vijf ‘relevante’ politieke partijen een vrouwelijke lijsttrekker hebben. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren is de meest genoemde vrouw, maar ze staat pas op plaats zeven. Ouwehand en Kaag zijn de enige vrouwen in de top-10.

De onderzoekers constateren dat rechtse partijen ongeveer de helft van de zetels in de Tweede Kamer bezetten maar bij de publieke omroepen drie keer zoveel tijd en aandacht krijgen als linkse partijen. De publieke omroep zendt in de aanloop naar de verkiezingen drie keer een een-op-een debat uit tussen Rutte en Wilders. De laatste krijgt minder zendtijd omdat hij bij voortduring niet komt opdagen. Opvallend is dat Lilian Marijnissen van alle politici op de radio de meeste zendtijd wist te bemachtigen.

Het onderzoek is uitgevoerd door André Krouwel van de Vrije Universiteit en de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. De onderzoekers maakten gebruik van software die de namen van politici herkent. Bij Baudet bleek dat een probleem. Hij heeft in de praktijk meer zendtijd gekregen dan de software kon vaststellen.