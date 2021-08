PvdA-leden willen niet stemmen over doorgaan met Rutte

Geen video? Klik hier.

De ledenraad van de PvdA heeft via een stemming besloten zaterdag niet te stemmen over de vraag of de formatieonderhandelingen met VVD-leider Mark Rutte door moeten gaan. Dat klinkt wat ingewikkeld en even leek de stemming tijdens de vergadering zelfs te ontaarden in CDA-taferelen waarbij onduidelijk is of voor of tegen gestemd moet worden om de gewenste keuze te bereiken. Het ging om de vraag of het de fractie van de partij in de Tweede Kamer verboden moet worden met Rutte te onderhandelen. Over het voorstel was de afgelopen week veel te doen in de media maar echt kansrijk lijkt het nooit geweest te zijn.

Uiteindelijk stemden 55,5 procent van de deelnemende leden er voor de motie die oproept tot het afbreken van de formatiepoging te negeren en dus niet in stemming te brengen. In plaats daarvan zal het congres later een oordeel vormen over een eventueel onderhandelingsresultaat. Dat laatste is de gebruikelijke procedure bij formaties en de gewraakte motie zou zelfs in strijd zijn met de statuten van de partij.

Over gezamenlijk optrekken met GroenLinks in de formatie en een enkel team te vormen zijn de leden zeer enthousiast.

Eerder op de dag gingen de leden van GroenLinks met elkaar in gesprek over de formatie. Ondanks alle bezwaren stemmen de leden wel in met het voortzetten van onderhandelingen. De NOS meldt:

Samenwerken met de PvdA is nodig om de “arrogantie van de macht te breken”. Dat was de boodschap van GroenLinks-leider Jesse Klaver en zijn secondant Corinne Ellemeet in hun gesprek met partijleden. Volgens de twee zitten bij VVD en CDA ‘weigerpolitici’ die het gesprek niet durven aan te gaan. “Het lijkt wel alsof ze bang zijn om over de inhoud te praten”, zei Klaver. “Het lijkt wel alsof voor andere partijen spelletjes voorop staan”, aldus nummer 2 Ellemeet. Veel leden die aan het woord kwamen, vinden dat er gezamenlijk opgetrokken moet worden in de formatie. Wel waren er zorgen over het bewaken van het eigen groene ‘smoel’.

Overigens zit het probleem van de formatie niet bij PvdA of GroenLinks. De eis van VVD en CDA om maximaal één linkse partij toe te laten tot het kabinet veroorzaakt een al maanden durende impasse.

