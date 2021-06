Racisme Brits koningshuis blijkt wettelijk beschermd

Het Britse koningshuis had tot zeker het einde van de jaren 60 van de vorige eeuw het beleid geen ‘gekleurde immigranten of buitenlanders’ in dienst te nemen, met uitzondering van de schoonmaakploeg. Dat blijkt uit documenten die The Guardian aantrof in het archief. Voor de koningin geldt tot op de dag van vandaag dat zij uitgezonderd is van de in Groot-Brittannië geldende anti-discriminatiewetgeving. Paleismedewerkers die slachtoffer worden van discriminatie kunnen nergens naartoe met hun klacht.

In de uit 1968 stammende documenten licht het hoofd financiën van de koningin ambtenaren in over het racistische personeelsbeleid van het paleis. Rond diezelfde periode werkte de Britse overheid aan verschillende wetten die discriminatie op basis van afkomst of sekse strafbaar maakten. Dezelfde documenten laten ook zien dat aan het begin van de jaren 70 ambtenaren nauw samenwerkten met het paleis bij de uiteindelijke totstandkoming van de wetten, waarbij een clausule werd opgenomen dat die expliciet niet gelden voor het koningshuis. Beschuldigingen van discriminatie of racisme door paleismedewerkers gaan tot op de dag van vandaag niet naar justitie, maar belanden op een bureau bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De afgelopen periode is er veel te doen geweest rond racisme en discriminatie binnen het Britse koningshuis. Zo lieten prins Harry en zijn vrouw Meghan – die van gemengde afkomst is – in een interview met Oprah Winfrey weten dat Meghan depressief en suïcidaal was gedurende haar tijd als lid van het koningshuis en dat dit mede veroorzaakt werd door de manier waarop zij behandeld werd. Een niet nader genoemd koninklijk familielid zou zich tijdens Meghans zwangerschap hardop hebben afgevraagd welke kleur de baby zou hebben en wat een eventuele donkere huidskleur zou betekenen voor het koningshuis.

Het koningshuis is van oudsher een van de pijlers onder het ooit uitgestrekte Britse rijk dat een lange geschiedenis kent van racisme en discriminatie in de koloniën. De laatste decennia waren de daden van de dit jaar overleden prins Philip berucht. Zijn publieke leven was lange tijd een onuitputtelijke bron van racisme, seksisme en discriminatie. Er was dan ook direct veel speculatie dat de uitspraken aan het adres van Meghan afkomstig waren van Philip.