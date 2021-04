Theo Hiddema heeft zich na zijn vertrek bij het extreemrechtse, antisemitische Forum voor Democratie, toch weer bij de partij aangesloten. Dat meldt NRC. Hiddema gaat namens de partij van Thierry Baudet de Eerste Kamer in.

Voormalig Tweede Kamerlid Hiddema neemt in de Eerste Kamer de senaatszetel in van Nicky Pouw-Verweij, die op haar beurt de gang naar de Tweede Kamer maakt, maar dan voor splinterpartij JA21. In november verliet Hiddema Forum vanwege het antisemitisme en neonazisme binnen de partij en de complottheorieën van Thierry Baudet. Hoewel de partij nog altijd op die ideologieën draait, vindt Hiddema het programma van Forum nu ‘wonderschoon’.

In NRC zegt Hiddema zich voldoende te hebben georiënteerd en er zeker van te zijn dat er geen “wappies meer achter de gordijnen” te zitten. Of hij daarmee bedoelt dat hoofdrolspeler in het antisemitisme- en racismeschandaal, Freek Jansen, nu open en bloot Baudets rechterhand is in de Tweede Kamer, is onduidelijk. Hiddema wordt mogelijk komende week al beëdigd.