Racist executeert op straat twee willekeurige Afro-Amerikanen

Autoriteiten in de Amerikaanse staat Massachusetts omschrijven de moord op twee Afro-Amerikaanse voorbijgangers als executies. Bij de dader, een 28-jarige fysiotherapeut, zijn racistische en antisemitische geschriften aangetroffen, waaronder teksten die door hemzelf geschreven zijn. De moorden worden beschouwd als haatmisdrijven.

Een gepensioneerd politieagent en een veteraan van de luchtmacht werden zaterdag doodgeschoten door een man die eerst met een auto een gebouw ramde. De dader werd door verschillende witte voorbijgangers benaderd omdat ze dachten dat hij een ongeluk had gehad. Hij liet hen ongemoeid. “Zij leven nog,” aldus de officier van justitie, “maar de twee zichtbare mensen van kleur niet. Het hadden er veel, veel meer kunnen zijn.”

De politie onderzoekt of bewezen kan worden dat racisme het motief was voor de moorden. Aan de dader kan dat niet meer gevraagd worden, toegesnelde agenten hebben de man doodgeschoten. Volgens de politie was het geen bekende van hen en beschikte hij over een wapenvergunning. De auto die hij gebruikte was eerder gestolen. De officier van justitie merkt op dat in de nabijheid van het misdrijf ook enkele synagogen zijn gevestigd.

Mass State Police say retired trooper David Green was one of the people fatally shot in Winthrop yesterday.

"Trooper Green more than upheld the ideals of integrity, professionalism, and service to others," Col. Mason said.

