Ramptoeristen overspoelen overstromingsgebied om selfies te maken

Ramptoeristen in het overstromingsgebied in Limburg zijn zo hinderlijk aanwezig, dat de gemeente Roermond nu met boetes dreigt. Dat meldt 1Limburg. Zowel de gemeente als de veiligheidsregio hebben de sensatiezoekers herhaaldelijk dringend verzocht om weg te blijven uit de gebieden waar ze niets te zoeken hebben, maar dat haalt vooralsnog niets uit.

1Limburg schrijft:

Hoewel een noodverordening van kracht die is bedoeld om ramptoerisme tegen te gaan, was er op de Maasboulevard in de voorstad in Roermond vrijdag de hele dag een grote drukte. Tot ’s avonds laat waren daar talloze flanerende mensen die met auto’s en elektrische fietsen naar de kademuur waren gekomen om met talloze mobieltjes de jachthaven en zichzelf op de gevoelige plaat te zetten. Buurtbewoners ergeren zich groen en geel aan deze “aapjeskijkers”, zoals ze worden genoemd.