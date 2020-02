Ramptoestel Boeing 737 MAX was haastklus

De top van Boeing oefende grote druk uit op medewerkers om de 737 MAX zo goedkoop en snel mogelijk op de markt te brengen. Dat verklaart Adam Dickson, een voormalig Boeing manager die ook aan de 737 MAX heeft gewerkt, tegenover Zembla.

“Kostenbesparingen waren uiterst belangrijk bij de productie van de 737 MAX. Elke afdeling moest een bepaalde hoeveelheid geld uit het vliegtuig halen. Wanneer tijdsdruk wordt uitgeoefend om kosten uit het vliegtuig te halen en er gebrek is aan middelen om dat werk echt goed te doen, kan dat de veiligheid hebben beïnvloed”, aldus Dickson, die bijna 30 jaar als technisch manager bij het bedrijf werkte.

Vorig jaar nam Dickson ontslag omdat hij vond dat er bij Boeing te veel nadruk was komen te liggen op commercie en kostenbesparingen. “Het maakt deel uit van de culturele verandering in het laatste decennium bij Boeing, waar de kosten en het schema altijd leidend zijn. Maar dit ging ver boven alles wat we eerder hadden meegemaakt.”

“Er is geen twijfel dat Boeing bezuinigde ten koste van de veiligheid”, zegt advocaat Steve Marks in Zembla. Hij staat meer dan honderd nabestaanden bij in een juridische procedure tegen Boeing. “Boeing was meer door tijd gedreven dan door veiligheid bij het op de markt brengen van dit toestel.”

De 737 MAX, het gloednieuwe model van Boeing, staat wereldwijd al bijna een jaar aan de grond, na twee ongelukken waarbij 346 mensen om het leven kwamen.

