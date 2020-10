Rechtbank in Gaza veroordeelt vredesactivisten wegens skypen met Israëli’s

Een rechtbank in het door Hamas geregeerde Gaza heeft drie Palestijnse vredesactivisten van het Gaza Jeugd Comité veroordeeld vanwege een online video-gesprek met Israëli’s. De activisten organiseerden dergelijke gesprekken vaker onder de noemer ‘Skypen met je vijand’. De gesprekken werden overigens gehouden via Zoom. Het comité is in 2010 opgericht door de Palestijnse journalist Rami Aman. Sinds 2015 organiseerde de groep online gesprekken en ook gezamenlijke fietstochten langs beide zijden van de grens.

In april vond een online gesprek plaats waar wel 200 Palestijnen en Israëli’s aan deelnamen. Onder hen ook tegenstanders van iedere toenadering, een daarvan tipte de autoriteiten van Hamas. Drie activisten werden daarop gearresteerd. Twee van hen zaten tot aan de zitting van de militaire rechtbank in de gevangenis. Amnesty International voerde campagne voor hun vrijlating.

Een minister van de Hamas-regering verklaarde op Facebook dat de activisten de verhouding met Israël ‘normaliseren” en dat ieder contact met Israëli’s wordt gezien als verraad en strafbaar is. De rechtbank verklaarde de activisten schuldig maar oordeelde dat ze niet langer vastgehouden mogen worden. Ze hadden tot twee jaar veroordeeld kunnen worden.

Rami Aman verklaarde na zijn vrijlating dat hij zijn streven naar vreedzame coëxistentie niet opgeeft maar zich wel gaat bezinnen op verdere acties. “Ik moet er over nadenken hoe ik het in de toekomst ga aanpakken.”

