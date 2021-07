Rechter draagt Franse regering op meer te doen tegen de klimaatcrisis

De hoogste bestuursrechter van Frankrijk heeft geoordeeld dat de regering te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan en eist dat “alle noodzakelijke maatregelen worden genomen om de stijgende uitstoot van broeikasgassen te bedwingen.” Het blijft niet bij die constatering. De regering moet de maatregelen genomen hebben voor 31 maart volgend jaar. Als de regering in gebreke blijft en niet voldoet aan de afspraken uit het Parijs-akkoord kunnen er boetes volgen.

De zaak is baanbrekend omdat voor het eerst de rechterlijke macht de staat dwingt tot het nemen van maatregelen om de klimaatcrisis te bezweren. Dat gebeurde al eerder in Nederland en later ook in Duitsland.

Het vonnis is geveld in een zaak die was aangespannen tegen de regering door Groot-Sinten, een gemeente naast Duinkerken in het noordwesten van het land bij de Belgische grens. Eerder deze week al stelde de Hoge Raad voor het Klimaat, een onafhankelijk adviesorgaan, al vast dat Frankrijk zich niet houdt aan de afspraken voor de aanpak van de klimaatcrisis, schrijft de Europese nieuwssite Politico.

cc-foto: Paul Kagame