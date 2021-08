Rechter geeft lage straf omdat verkrachting ‘maar 11 minuten duurde’

Woede in Zwitserland over een vonnis van het gerechtshof in Bazel. Een man die in beroep ging na veroordeling wegens verkrachting van een 33-jarige vrouw bij de voordeur van haar appartement, kreeg een aanzienlijke kortere straf opgelegd. De oorspronkelijke straf van 51 maanden cel werd teruggebracht tot 36 maanden. Volgens de rechter was de vermindering terecht omdat de verkrachting “maar 11 minuten duurde”. Bovendien had de vrouw volgens het gerechtshof “geen blijvend letsel opgelopen”. Maar daar bleef het niet bij.

Het vonnis is nog niet gepubliceerd maar volgens Zwitserse media lijkt de rechtbank het slachtoffer deels zelfs schuldig te verklaren aan de verkrachting. Ze wordt er van beschuldigd “met vuur gespeeld te hebben” door “signalen uit te zenden” naar de mannen in een club die ze had bezocht. De rechter doelde er op dat de vrouw zich in die uitgaansgelegenheid met een andere man op het toilet had teruggetrokken.

#BS0808 11Schweigeminuten als Anklage gegen das Skandalurteil. 11 Minuten dauerte die Vergewaltigung. Laut dem "Gericht" eine kurze #Vergewaltigung pic.twitter.com/dsK5Mi5lWb — element (@__investigate__) August 8, 2021

Zondag demonstreerden in Bazel honderden mensen voor het gerechtshof. De demonstranten, die het protest startten met een 11 minuten durende stilte, droegen borden met teksten als “er bestaat niet zoiets als een korte verkrachting”, “alleen ja betekent ja” en “11 minuten is 11 minuten te lang”. Het vonnis is door politici van links tot rechts bekritiseerd. De voorzitter van de Jonge Sociaal Democraten (JUSO Schweiz) stelt dat het vonnis ertoe zal leiden dat de aangiftebereidheid daalt onder vrouwen. “Het feit dat de vrouw tot medeplichtig wordt bestempeld omdat ze mogelijk contact heeft gehad met andere mannen is een schadelijke vermenging van de begrippen instemming en verkrachting”.

De demonstranten eisen herziening en het aftreden van de vrouwelijke president van het gerechtshof die het vonnis heeft uitgesproken. In Zwitserland worden rechters gekozen. De vrouw was verkiesbaar namens de rechts-liberale FDP.

Het slachtoffer en OM wachten de publicatie van het vonnis af alvorens te bepalen of er beroep wordt aangetekend.

Een tweede mededader is minderjarig en moet nog voor de jeugdrechter verschijnen.