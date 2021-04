Rechter spreekt gitarist die concert in kerk gaf vrij ‘want geen verschil met gebedsdienst’

Geen video? Klik hier.

Een Belgische gitarist heeft de bevoorrechte positie die religies innemen op het gebied van samenkomsten onderuit geschoffeld. De rechter heeft hem in hoger beroep vrijgesproken voor het geven van een concert in een kerk omdat daar ook kerkdiensten met publiek gehouden worden. De artiest, Quentin Dujardin, verzorgde op 14 februari een concert voor 15 mensen met mondmaskers in een kerk in de Waalse plaats Assesse, onder Namen. Hij zorgde dat daarbij de afstandsregels in acht werden genomen. De politie kwam in actie en legde het concert stil omdat optredens voor publiek onder de geldende coronamaatregelen verboden zijn. (zie video boven)

De VRT meldt:

De gitarist wilde vooral de absurditeit van de regel aantonen. Want – zo is zijn redenering – waarom mogen religieuze diensten wel met 15 mensen, en concerten niet? Het gaat tenslotte toch over hetzelfde gebouw? De man stelde zich ook burgerlijke partij in de zaak over de coronamaatregelen. (…) De rechter oordeelt in beroep dat de gitarist gelijk heeft, hij had wel dat concert kunnen geven. De rechter ziet – voor eenzelfde aantal mensen en in hetzelfde gebouw – geen verschil tussen een concert of religieuze dienst. “De rechtbank beveelt de Belgische staat om een ​​einde te maken aan deze behandeling, die zij als discriminerend beschouwt”, staat er te lezen in het arrest. Elke dag dat het onderscheid blijft bestaan, moet de overheid een dwangsom van 250 euro betalen. Het arrest lijkt alvast de deur open te zetten voor andere cultuurevenementen en concerten in kerken.

In februari legde de gitarist op YouTube uit hoe en waarom het concert zou plaatsvinden. Hij zegt te spreken namens alle artiesten en op te komen voor de democratie.

Geen video? Klik hier.