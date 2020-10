Rechter: Subway sandwiches bevatten te veel suiker voor status ‘brood’

De hoogste rechtbank van Ierland oordeelt dat de sandwiches van de snack-multinational Subway veel te veel suiker bevatten om voor brood te mogen doorgaan. De vraag kwam door de rechter door toedoen van de keten zelf. Een filiaalhouder meende dat de sandwich, omdat het om brood gaat, aangemerkt moet worden als basisvoedsel en er volgens de Ierse wet dan geen BTW over betaald hoeft te worden.

De vijfkoppige rechtbank kwam echter tot een heel ander oordeel. Het ‘sandwichbrood’ van Subway bevat vijf keer de toegestane hoeveelheid suiker die gesteld is om voor de titel brood in aanmerking te komen. Die norm is er om brood te onderscheiden van andere bakkerswaren, zoals bijvoorbeeld cake. De overschrijding van de maximaal gestelde hoeveelheid suiker werd zowel in het wit als volkoren-‘brood’ van Subway aangetroffen.

De keten raakte al eerder in opspraak wegens afwijkende opvattingen over wat voedsel is. In 2014 moest de Amerikaanse fastfoodgigant toevoeging van azodicarbonamide aan het deeg staken. Dat middel is in de Europese Unie verboden en wordt ook gebruikt om yogamatten en vloerbedekking van te maken.

cc-foto: Like the Grand Canyon