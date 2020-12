Rechtse media kritisch over ‘moeder aller U-bochten’ van Boris Johnson

Als geen ander slaagde Boris Johnson er jarenlang in de conservatieve Britse media te bespelen. Maar nu de premier van het Verenigd Koninkrijk op het laatste moment de kerstviering in Engeland heeft afgelast, keren rechtse kranten zich tegen hem. Dat schrijft The Guardian, een van de zeldzame linkse kranten in het Verenigd Koninkrijk.

Vorige week kapittelde Johnson Labour-leider Keir Starmer nog omdat hij had voorgesteld om strengere maatregelen te nemen. De Britse premier noemde het ‘onmenselijk’ om Kerstmis af te blazen. Zaterdag moest hij, tot afgrijzen van zijn conservatieve achterban, alsnog hard ingrijpen om de verspreiding van een nieuwe variant van het coronavirus tegen te gaan.

In The Times noemt columnist Clare Foges de dit weekend uitgevaardigde maatregelen “de moeder aller U-bochten”. “Ik heb jaren met Johnson samengewerkt. Ik geloof niet dat hij eropuit is om mensen te misleiden”, schrijft Foges. “Hij wil gewoon heel graag aardig gevonden worden, een eigenschap die onverenigbaar is met het leiden van een land in tijden van crisis.”

De Daily Mail noemt Johnson in een kritisch commentaar “de kapitein van een stuurloos schip”. De krant verwijt de premier dat hij met een pennenstreek een einde heeft gemaakt aan “de plannen van families om voor het eerst in maanden weer bij elkaar te komen”.

The Daily Telegraph, waar Johnson jarenlang columnist was, toont weliswaar begrip voor de moeilijke omstandigheden, maar hekelt niettemin “het akelige patroon waarbij de regering het ene belooft en het andere levert”. Dat draagt volgens de krant, die vanwege de consequente steun voor de Conservatieven de bijnaam ‘The Daily Torygraph’ heeft, niet bij aan “het vertrouwen dat de bevolking heeft in de wijze waarop de crisis wordt bestreden”.