Regisseur nieuwe Bond-film: ‘007 was in eerdere films een verkrachter’

James Bond was in eerder films ‘min of meer’ een verkrachter. Dat zegt Cary Fukunaga, de regisseur van de nieuwste Bond-film No Time To Die waarin de Britse spion alweer voor de 25ste maal te zien is op het witte doek. Fukunaga deed zijn uitspraak in een interview met the Hollywood Reporter.

‘Is het Thunderball of Goldfinger waar Sean Connery’s personage een vrouw verkracht,’ vraagt de regisseur. ‘Waar zij “Nee, nee nee” zegt, en hij “Ja, ja, ja.” Daar kom je niet meer mee weg’.

De film waar Fukunaga op doelde, was Thunderball uit 1965. In die film dringt Connery’s Bond zich op aan een verpleegster, gespeeld door Molly Peters. Ze wijst hem af. In een latere scene blijkt Bond over informatie te beschikken waardoor het personage van Peters ontslagen kan worden. Wil ze haar baan behouden, zal ze met hem naar bed moeten. ‘O nee,’ reageert ze op die suggestie. ‘O ja,’ antwoord Bond, terwijl hij haar een sauna induwt.

Maar hij had het evengoed over Goldfinger (1964) kunnen hebben, waar Bond Pussy Galore, gespeeld door Honor Blackman, aanrandt. Een scene die zo uit het gelijknamige boek komt, waarvan schrijver en Bond-bedenker Ian Fleming enkele jaren eerder verduidelijkte dat dit seksueel geweld ‘alles was wat nodig was’ om het lesbische personage Galore te ‘genezen’ van haar ‘psychopathologische aandoening’.

De nieuwe Bond-film is nog niet uit, maar kan op voorhand al op veel kritiek rekenen van Bond-puriteinen die de geheim agent het liefst nog altijd in de rol zien van een seksist uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Zo is in deze film een grote rol weggelegd voor de zwarte actrice Lashana Lynch, die vermoedelijk de titel 007 heeft overgenomen van de gepensioneerde Bond. Het script is mede geschreven door Phoebe Waller-Bridge, die de film een meer feministische toon zal geven.

Volgens producent Barbara Broccili, sinds 1995 verantwoordelijk voor de filmreeks, zijn de ontwikkelingen louter positief: ‘Ik denk dat het publiek wel bijdraait, soms met een hoop gesputter. Ze accepteren dat sommige dingen gewoon niet meer acceptabel zijn. Gelukkig maar. Bond is een personage dat in 1952 geschreven is, de eerste film (Dr No) stamt uit 1962.’