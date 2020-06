Remkes haalt streep door ‘demonstratie’ tegen coronabeleid

Johan Remkes heeft een voor zondag geplande demonstratie tegen de anderhalvemetersamenleving verboden. Volgens de Haagse burgemeester vormt de opzet van de bijeenkomst een gevaar voor de volksgezondheid. Op Facebook laat de organisator van de demonstratie, Willem Engel van Viruswaanzin, weten dat hij het besluit van Remkes via een kortgeding gaat aanvechten.

De demonstratie tegen het coronabeleid krijgt onder meer steun van horecaondernemer en miljonair Won Yip, opiniepeiler Maurice de Hond, Doe Maar-muzikant Ernst Jansz, DJ Jean en dj Paul Elstak. Met name het optreden van bekende dj’s baart Remkes zorgen.

Door het programma in te vullen als festival, zonder de daarvoor geldende termijnen aan te houden en te voldoen aan de eisen die daarbij horen zoals inzet van beveiliging, toegangscontroles op verboden middelen en een gedegen veiligheidsplan, en door hiermee de facto een evenement op te zetten dat op grond van de Noodverordening is verboden ontstaat een onwettige en gevaarlijke situatie. Dat is onverantwoord.

Viruswaanzin schatte het aantal aanwezigen aanvankelijk in op honderd. Kort voor Remkes besloot een streep te halen door het protestfestival, hield de organisatie al rekening met tienduizend belangstellenden. Er was de afgelopen dagen veel media-aandacht voor de bijeenkomst, onder meer in het tv-programma Beau.

Willem Engel, de drijvende kracht achter Viruswaanzin, trekt in YouTube-video’s de deskundigheid van het RIVM in twijfel. Uit een uitgebreide analyse die Pepijn van Erp schreef voor Follow The Money schreef, blijkt dat Engel het regelmatig bij het verkeerde eind heeft. Hij gelooft onder meer dat vaccinaties “in heel veel gevallen niet nodig” zijn.