Kandidatuur Kanye West blijkt geheim wapen van Republikeinen

Zeker twee mensen die Kanye West steunen bij zijn presidentscampagne, zijn actieve leden van de Republikeinse partij. Dat meldt New York Magazine. Zij helpen de rapper om in verschillende staten op het stembiljet te komen.

Hoewel de beweegredenen van de twee Republikeinen onduidelijk zijn – eentje zegt tegen New York Magazine dat hij net als West ‘rechts van het centrum’ zit – ligt het voor de hand om te denken dat zij hopen dat West de Democratische kandidaat Joe Biden in de wielen rijdt.

In staten waar het electorale verschil tussen Trump en Biden klein is, zou deelname van West de doorslag kunnen geven in het voordeel van de president, is de gedachte. Zo zijn in de staat Wisconsin 45 mensen bezig om handtekeningen te verzamelen voor West. In die staat won Trump de verkiezingen vier jaar geleden met een verschil van minder dan 23.000 stemmen.

Uit een peiling uit 2015 bleek dat een kwart van de zwarte Amerikanen, de afgelopen decennia de trouwste achterban van de Democraten, zou overwegen op West te stemmen. Inmiddels liggen de kaarten voor West (en Trump) overigens een stuk minder gunstig. Sinds West zijn steun uitsprak voor Trump is zijn populariteit bij zwarte Amerikanen flink afgenomen. Witte Amerikanen zijn daarentegen positiever gaan denken over de muzikant.

West, die eerder aankondigde in 2024 voor de Republikeinen een gooi naar het presidentschap te willen doen, doet dit jaar mee met zijn eigen ‘Birthday Party’. Menigeen vermoedt dat het West met name om de publiciteit is te doen. In 2016 dachten aanvankelijk ook veel politieke waarnemers dat Trump alleen maar meedeed aan de verkiezingen om reclame te maken voor zichzelf en zijn bedrijven.

De echtgenote van West, Kim Kardashian, schreef vorige maand op Instagram dat Wests uitspraken niet altijd in overeenstemming zijn met zijn bedoelingen. De rapper heeft een bipolaire stoornis.