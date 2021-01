Republikeins Congreslid riep in honderden berichten op tot executie Democraten

Het Republikeinse Congreslid Marjorie Taylor Greene heeft voor haar verkiezing honderden berichten op sociale media geplaatst waarin ze haar steun uitspreekt voor de executie van prominente Democraten. Dat ontdekte CNN na een uitgebreide analyse van Greene’s Facebook-gedrag in 2018 en 2019. Greene werd in november 2020 verkozen tot een van de afgevaardigden van de staat Georgia.

Greene, een fanatieke pro-Trumper, is een aanhanger van de extremistische complotsekte QAnon. Zo geloofde ze ook al heilig in de bizarre leugens over kindermisbruik onder Democraten en Donald Trump die op een missie was dat geheime genootschap te stoppen. Haar ideeën blijken echter nog veel verder te gaan. Zo likete ze veelvuldig berichten waarin wordt opgeroepen Nancy Pelosie te executeren of FBI-agenten te vermoorden die voor de “deep state” werkten en tegen Trump.

De QAnon-politica plaatste dit soort berichten ook zelf. Na een door haarzelf uitgebreid beschreven complot over de Iran-deal van oud-president Barack Obama werd Greene gevraagd of Obama en Hillary Clinton opgehangen moesten worden. Daarop antwoordde ze: “Het podium wordt geplaatst, de spelers worden in stelling gebracht. We moeten geduldig zijn. Dit moet perfect uitgevoerd worden anders laten de linkse rechters ze weer vrij.”

Bij navraag door CNN liet Greene weten dat ze niet ontkent dat deze berichten op haar Facebook zijn geplaatst, maar dat door de jaren heen verschillende medewerkers toegang tot haar account hadden. Greene speelde ook een opvallende rol bij de bestorming van het Capitool door een gewelddadige Trump-meute op 6 januari. Tijdens de aanval deelde Greene via Twitter de locatie van politici. Sommigen van hen, waaronder Alexandria Ocasio-Cortez lieten na afloop weten tijdens de aanval te hebben gevreesd voor hun leven. Greene houdt nog altijd vol dat de aanslag op het Capitool een complot is van Black Lives Matter en Antifa.