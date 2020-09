Grootste deel van de wereld moet nog jaren wachten op coronavaccin

Zal er eind dit jaar of begin volgend jaar al een vaccin zijn? Voor het grootste deel van de wereldbevolking is dat een irrelevante vraag. Miljarden mensen zullen nog jaren moeten wachten op een inenting, omdat een kleine groep rijke landen het grootste deel van de vaccins opkoopt. Die waarschuwing geeft Oxfam.

Volgens de ontwikkelingsorganisatie hebben de rijkste landen, waar 13 procent van de wereldbevolking woont, nu al de hand gelegd op meer dan de helft van alle beloofde doses van de meest kansrijke vaccins.

In het gunstigste scenario, als alle vaccins die nu in de laatste testfase zitten, geschikt blijken te zijn, zal 61 procent van de mensen nog zeker tot 2022 moeten wachten tot zij ingeënt kunnen worden. Het is waarschijnlijk dat in ieder geval een deel van de vaccins zal afvallen, en mensen nog langer moeten wachten op een inenting die beschermt tegen het coronavirus.

Oxfam is ook kritisch over de prijzen die farmaceutische bedrijven willen rekenen. Zo mikt het bedrijf Moderna op een prijs van 35 dollar per inenting buiten de Verenigde Staten. Daarmee zal het vaccin onbereikbaar blijven voor mensen die in armoede leven.

De coronacrisis legt volgens Oxfam een “kapot systeem bloot dat de monopolies en winsten van farmaceutische bedrijven beschermt en rijke landen bevoordeelt”. De organisatie pleit voor een volksvaccin dat gratis wordt verstrekt aan de mensen die het het hardste nodig hebben. “Dat is alleen mogelijk als farmaceutische bedrijven hun kennis gratis delen.”

cc-foto: Rhoda Baer