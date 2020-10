Rob Jetten (D66) thuis opgezocht door boeren Farmers Defence Force

Boeren van de extremistische organisatie Farmers Defence Force hebben dinsdagavond Rob Jetten (D66) opgezocht op zijn huisadres. Jetten liet dinsdag weten besmet te zijn met het coronavirus en in quarantaine te gaan. Daarop besloten de buren naar zijn huis te gaan om hem een ‘gezond voedselpakket’ te brengen. Volgens de D66-leider ‘een aardig gebaar, maar toch bekroop me ongemak’.

Op Facebook schrijft Jetten:

Gisteravond verschenen er ineens vijf mannen aan mijn voordeur. Ze bleken lid van Farmers Defence Force en kwamen een voedselpakket brengen voor mijn quarantaineperiode, dat ik met een vriendelijk gesprek in ontvangst heb genomen. Er was geen sprake van een dreigende sfeer. Verre van dat. Deze boeren hadden geen kwaad in de zin.

Toch bekroop me ook enig ongemak. Ik vind – hoe aardig het gebaar ook bedoeld is – dat actiegroepen politici niet thuis moeten opzoeken. Als politicus sta ik graag iedereen te woord over alles wat met de stand van het land te maken heeft. Politici moeten ook bereid zijn om naar iedereen te luisteren. Ik ga dan ook altijd het gesprek aan. In de Kamer. Op het Plein. Op het Malieveld. In de Achterhoek. Waar dan ook.