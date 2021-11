Roep om boetes voor ongevaccineerden na dood kwetsbare dochter

De vader van een ongevaccineerde Britse vrouw die aan het coronavirus is overleden, roept op tot het instellen van boetes voor mensen die weigeren zich te laten prikken. Tegen Sky News zegt hij te geloven dat zijn dochter nog in leven zou zijn geweest, als de vaccinaties verplicht waren.

Rashelle Baird, een moeder van drie kleine kinderen, stierf afgelopen vrijdag. Volgens haar familie was ze allerminst een antivaxxer, maar bleef ze de vaccinatie uitstellen omdat ze het te druk zou hebben gehad met het verzorgen van haar kinderen. Volgens haar vader zou ze de prikken hebben gehaald, als ze er anders voor beboet zou zijn. Volgens de artsen die de vrouw behandelden hadden vaccinaties het leven van de vrouw gered. ‘Ik ben boos dat ze haar prikken niet gehaald heeft, ik ben boos dat ik haar nu kwijt ben,’ aldus de vader, die vindt dat op het niet laten vaccineren een boete van 1000 pond moet komen te staan.

Baird had astma en werd begin deze maand opgenomen in het ziekenhuis met ernstige ademhalingsproblemen. Daar werd Covid-19 vastgesteld. De vrouw werd in een kunstmatige coma gebracht en lag vervolgens zestien dagen aan een beademingsapparaat. Haar situatie verslechterde plots, waarna ze uiteindelijk overleed. De officieel vastgestelde doodsoorzaak is meervoudig orgaanfalen als gevolg van het coronavirus.

‘Ze was geen antivaxxer,’ zegt de vader tegen Sky. ‘Ze wilde het vaccin nemen, was vastbesloten. Maar er kwam altijd wel weer wat tussen met de kinderen.’ Steve Baird zegt ook woest te zijn als hij mensen in bijvoorbeeld de supermarkt ziet die zich zelfs niet aan de simpelste maatregelen houden: ‘Ze dragen geen mondkapjes, het interesseert ze niet, ze denken dat ze onkwetsbaar zijn. Maar corona slaat genadeloos toe. Wat ik tegen mensen wil zeggen is: haal alsjeblieft die prik. Corona heeft mijn familie verwoest.’