Rookverbod op Engelse terrassen

Lokale autoriteiten in vijf Engelse gemeenten hebben een rookverbod geïntroduceerd voor de buitenruimte van cafés en restaurants. Onder meer in Durham, Newcastle en Manchester moeten rokers daardoor weg van het terras als ze een sigaret willen opsteken, meldt The Independent.

De Britse overheid wil dat in 2030 minder dan 5 procent van de bevolking rookt. Nu is nog 14,1 procent van de Britten verslaafd aan tabaksproducten. In Nederland ligt dat percentage volgens het Trimbos Instituut op 20,2 procent.

De vraag is of het gaat lukken om de consumptie van tabaksproducten snel genoeg terug te dringen. Hoewel een miljoen Britten tijdens de pandemie stopten met roken, gaat het volgens deskundigen nog lang niet snel genoeg. In het huidige tempo zal het tot 2037 duren voordat nog maar een op de twintig Britten rookt, stelt Cancer Research UK.

De Britse overheidsadviseur op het gebied van volksgezondheid Chris Witty wijst erop dat roken een van de belangrijkste doodsoorzaken is. “Aan het eind van dit jaar zullen er vermoedelijk meer mensen zijn overleden aan roken dan aan covid-19”, tekent The Independent uit zijn mond op.