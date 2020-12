Rooms-Katholieke kerken schrappen nachtmis op Kerstavond om corona

Rooms-Katholieke kerken hebben alle publieke vieringen op Kerstavond geschrapt voor dit jaar. Dat heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie ‘met pijn in het hart’ besloten. Omdat juist die vieringen traditioneel veel worden bezocht, willen de kerken door het annuleren ervan voorkomen dat onnodig veel mensen zich gaan verplaatsen.

In een verklaring staat dat de bisschoppen ‘vanaf het begin van de Covid-19 pandemie hun verantwoordelijkheid genomen’ hebben voor de volksgezondheid en strikte maatregelen hebben vastgelegd voor de vieringen. De veelbezochte nachtmissen worden daarom niet gehouden, de dagmissen op beide Kerstdagen zelf wel, mits die met het maximum van dertig bezoekers kunnen worden gehouden.

Hoewel de nachtmissen niet doorgaan, zeggen de bisschoppen dat het wel kan gebeuren dat parochies de kerk openstellen ‘om mensen de gelegenheid te bieden individueel de kerk te bezoeken voor een moment van gebed of om een kaars op te steken’. Dat op 25 en 26 december de diensten wel doorgaan, is omdat de bisschoppen dit als essentieel beschouwen: ‘de eredienst en de sacramenten bieden mensen geestelijk voedsel ter ondersteuning van het persoonlijk geloofsleven dat kracht, hoop en moed geeft, juist ook in deze moeilijke tijd.’