Rotterdams SP-boegbeeld Leo de Kleijn geroyeerd: ‘Zuivering wordt doorgezet’

De SP heeft de voormalige fractievoorzitter in Rotterdam Leo de Kleijn geroyeerd. Het royement verliep per e-mail, meldt De Kleijn op Twitter. Hij was drie keer lijsttrekker van de partij in de Maasstad.

Na 18 jaar lidmaatschap, 14 jaar afdelingsbestuurder, kandidaat voor de tweede kamer en 12 jaar gemeenteraadslid in Rotterdam, kreeg ik deze email. Geen bedankje, geen telefoontje. Geroyeerd. De zuivering wordt zonder blikken of blozen doorgezet. pic.twitter.com/MBe0P7zg8z — Leo de Kleijn (@ldekleijn) January 22, 2022

Tegenover het AD zegt De Kleijn “heel verdrietig” te zijn. “Daar heb ik dan al die jaren de zolen voor uit m’n schoenen gelopen. En 150.000 euro afgedragen in de loop der jaren. Er kon niet eens een belletje af. Ik denk nu wel even: waar heb ik het allemaal voor gedaan?”

De Kleijn toonde zich in november vorig jaar in een opiniestuk op Joop.nl al kritisch over de wijze waarop de SP met kritische leden omgaat. “De SP is haar eigen graf aan het graven. Dat is niet alleen dom en jammer voor de partij zelf, het is ook erg slecht nieuws voor iedereen in dit land die wil opkomen voor een systeembreuk met het rechts-liberale beleid van de afgelopen decennia”, schreef hij.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart is De Kleijn lijstduwer voor Socialisten 010, een partij van geroyeerde SP’ers. Hoewel De Kleijn geen lid is van de nieuwe partij was dat voor de SP wel reden om zijn lidmaatschap stop te zetten.