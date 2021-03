Rotterdamse politieagent weggepest na melden racisme

Een politieagent die racistische uitlatingen van collega’s aan de kaak stelde is vervolgens met agressie en intimidatie weggepest. Hij werd ook verstoten en onder meer gedwongen in zijn eentje te eten in de kantine. De man, die een Marokkaanse achtergrond heeft, werkt nu bij het korps Midden-Nederland dat onder meer Utrecht en Flevoland omvat. De agenten die racistische opmerkingen plaatsen in de zogeheten Jan Smit-appgroep zijn slechts licht bestraft door de leiding. Dat meldt NRC:

De klokkenluider maakte aanvankelijk deel uit van de appgroep , maar ging zich storen aan de discriminerende inhoud van de conversaties. De groep werd mede na zijn meldingen in 2019 door de teamchef ontbonden. Vorige maand verklaarde Westerbeke tegenover NRC dat hij de appende agenten – die in tien maanden tijd acht racistische, discriminerende en seksistische appgesprekken hielden – de lichtste disciplinaire sanctie heeft opgelegd. Ze zijn schriftelijk berispt omdat het „goede dienders” zouden zijn en spijt zouden hebben. In de gemeenteraad zei Westerbeke donderdag dat uit onderzoek was gebleken „dat op het werk van deze collega’s niets aan te merken is”. Er waren „geen klachten”.

Deze week werd onthuld dat ze zich ook racistisch en discriminerend hebben uitgelaten na de moord op de 16-jarige Rotterdamse Hümeyra. Ook dat werd weer gerelativeerd door de korpsleiding. Politiechef Fred Westerbeke verklaarde dat de stuitende teksten “op meerdere manieren” zijn op te vatten. Terwijl een zeer ervaren wijkagent van het bewuste bureau Marconiplein de Rotterdamse politiechef Westerbeke al in december waarschuwde dat extremistische types er de dienst uitmaken.

Politie Rotterdam relativeert het pesten van de klokkenluider die het racisme van collega’s meldde. Dit is slot van de mail van de wijkagent (sinds 1992) die aan politiebaas Fred Westerbeke het ‘ijzingwekkend negeren’ van klokkenluider meldde. @Politie_Rdam @POL_Westerbeke pic.twitter.com/ip2JfrCijI — Marcel Haenen (@MarcelHaenen) March 27, 2021

Volgens Westerbeke is de mail “door iemand in emotie” geschreven. Burgemeester Aboutaleb reageerde op de vraag van Nida in de gemeenteraadsvergadering of het waar was dat de agent was weggepest met: “Ik vind het wel erg ver gaan om over de personele ontwikkelingen van een enkele medewerker van de politie hier verantwoording af te leggen”.