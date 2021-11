Ruim 12.000 besmettingen: hoogste aantal dit jaar

Er zijn de afgelopen dag 12.024 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, meldt het RIVM. Dat is een jaarrecord. Alleen vorig jaar december werden er op drie dagen meer infecties gerapporteerd, schrijft Het Parool. Het virus houdt overal huis. Alleen op Ameland en Schiermonnikoog en in Rozendaal waren er geen positieve tests.

Er waren 36 coronadoden te betreuren. 194 Mensen werden opgenomen in het ziekenhuis en 26 mensen op de intensive care. In totaal liggen er nu 1399 mensen in het ziekenhuis. Gelet op het aantal positieve tests ligt het voor de hand dat de ziekenhuisbezetting en het aantal sterfgevallen verder gaan toenemen.

Vandaag 12.000 nieuwe gevallen, betekent:

– over 10 dagen ~275 opnames in het ziekenhuis (excl. IC);

– over 15 dagen ~60 opnames op de IC;

– over 20 dagen ~50 sterfgevallen.#telaat #zorginfarct https://t.co/YDUFfOcBbZ pic.twitter.com/nCAChSdjhX — 𝓢tephan Okhuijsen (@steeph) November 6, 2021

Vanaf zaterdag gelden er weer nieuwe regels: zo moeten mensen weer mondkapjes op in winkels en supermarkten. Komende vrijdag houden Mark Rutte en Hugo de Jonge weer een persconferentie. De verwachting is dat zij dan nieuwe maatregelen aankondigen.