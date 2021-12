Run 60-plussers op boosterprik zonder afspraak

Bij vaccinatielocaties van de GGD Hollands Midden waar zaterdag zonder afspraak een boosterprik gehaald kon worden stonden al om half zeven vanochtend mensen in de rij. Het vaccineren van de 60-plussers startte volgens plan om 9 uur. Na anderhalf uur werden nieuwe belangstellenden weggestuurd omdat de capaciteit voor de rest van de dag was bereikt. In Gouda stond er volgens een ooggetuige een rij van 500 meter.

Omroep West meldt:

De GGD laat weten dat alle plekken in Gouda, Leiden en Alphen aan den Rijn zaterdag vol zitten en dat mensen niet meer zonder afspraak terecht kunnen. Vrijdag was dat ook al het geval. (…) ‘Op dit moment heeft de GGD Hollands Midden meer vaccin en personeel beschikbaar dan er afspraken staan ingepland. Om geen tijd in deze boostercampagne te verliezen, hebben wij besloten de vrije tijdsloten onder strenge voorwaarden beschikbaar te stellen aan mensen die zonder afspraak langskomen’, meldde de GGD vrijdag. ‘Het verschilt per dag hoeveel plekken er nog vrij zijn. Wij kunnen daarom niet beloven dat je ook echt geprikt wordt als je langskomt.’ Voor de ingang van de vaccinatielocaties wordt gecontroleerd of je aan de gestelde voorwaarden voldoet. Alleen mensen geboren in of voor 1961 komen in aanmerking, daarnaast moet je laatste coronavaccinatie ten minste zes maanden geleden gezet zijn en moet een eventuele griepprik langer dan twee weken geleden gezet zijn.