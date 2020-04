Rutte: Record begrotingstekort maar nieuwe bezuinigingen niet nodig

Premier Rutte stelt dat er geen nieuwe bezuinigingen nodig zijn om het gat op te lossen dat de coronacrisis in de begroting slaat. Naar verwachting zal het tekort oplopen tot 92 miljard euro, oftewel 11,8 procent van het BBP. Dat percentage is sinds de Tweede Wereldoorlog nooit zo groot geweest.

Volgens Rutte kan Nederland dat tekort aan omdat er na de bankencrisis al heel sterk bezuinigd is: “Hier helpt het enorm dat we spaarzaam zijn geweest de afgelopen jaren. We hebben een enorme appel voor de dorst. We hebben de ruimte om dit op te vangen.” Hij verwacht dat Nederland voldoende ruimte heeft op de financiële markten en dat de belastinginkomsten straks voldoende zullen zijn.

De premier waarschuwde ook voor het onverminderde gevaar van het virus. “Ik zou dolgraag de maatregelen willen versoepelen. Maar de versoepeling nu, kan ook enorme effecten hebben en de druk verhogen op de zorg.” Hij wees er op dat het twee tot drie weken duurt voordat de gevolgen van maatregelen zichtbaar worden. Tegelijkertijd benadrukte hij dat versoepeling van de intelligent lockdown zo gauw dat verantwoord is wordt doorgevoerd, ook al is dat voordat de nu gestelde einddata worden bereikt.

Rutte wees er op dat iedere versoepeling het gevaar in zich draagt dat mensen meer met elkaar in contact komen en het virus zo opnieuw kan toeslaan.