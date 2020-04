Ruzie bij 50Plus, Lubach in het Italiaans en levert CU eerste vrouw als premier?

Kee & Van Jole bespreken in hun wekelijkse politieke commentaar in De Nieuws BV met Renze Klamer allereerst de oplaaiende ruzie bij 50Plus. Peter Kee constateert dat ouderenpartijen notoire ruziemakers zijn. Het jongste conflict gaat onder meer over op afstand vergaderen.

Op afstand vergaderen deden ook de Europese ministers van Financiën, 16 uur lang maar liefst. Kee vertelt hoe dat ook strategie is, zo wordt letterlijk gemeten wie de langste adem heeft. Ook de aflevering van ZML komt ter sprake waarin Arjen Lubach tekeerging tegen Italië. Van Jole vraagt zich af of Lubach er dit keer een Italiaanse versie van maakt, zoals hij eerder deed met Amerikaanse items.

Tot slot gaat het over de persconferentie van Rutte en wie de premier moet vervangen als hij onverhoopt getroffen wordt door het coronavirus. Kee legt uit dat ze dan wel eens bij de derde vicepremier kunnen uitkomen: Carola Schouten. “En dan zou dus de ChristenUnie de eerste vrouwelijk premier van Nederland leveren.”