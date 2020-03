Samenkomsten tot 1 juni verboden, boetes bij samenscholingen

Alle bijeenkomsten worden tot 1 juni verboden in Nederland. Dat geldt nu ook voor bijeenkomsten van minder dan honderd personen. Dat verklaarde Justitie-minister Ferd Grapperhaus maandagavond na een crisisberaad van het kabinet. Daarmee gaat onder meer een streep door de nationale dodenherdenking op de Dam.

De autoriteiten kunnen boetes tot 400 euro opleggen als mensen in de openbare ruimte samenscholen. “Van verboden groepsvorming is sprake als drie of meer mensen niet anderhalve meter afstand houden en geen huishouden vormen”, aldus Grapperhaus.

Daarnaast geeft het kabinet burgemeesters de mogelijkheid om bijvoorbeeld campings, stranden of markten te sluiten. Winkels kunnen worden verplicht om een scherp deurbeleid te voeren. Winkels die zich daar niet aan houden, kunnen op last van de burgemeester worden gesloten of beboet, dreigde Grapperhaus. Kappers en nagelstylisten moeten sluiten, verklaarde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Voor paramedici, zoals fysiotherapeuten, geldt dat ze zoveel mogelijk moeten beeldbellen.

De nieuwe minister Martin van Rijn vertelde dat Nederland de komende dagen en weken zelf beademingsapparatuur gaat produceren. Ook wordt de intensive care-capaciteit uitgebreid, om ervoor te zorgen dat de ziekenhuizen zoveel mogelijk patiënten kunnen opvangen die zorg nodig hebben.

Als iemand in een gezin koorts heeft, moeten vanaf nu alle gezinsleden thuisblijven. Thuis mogen mensen ten hoogste drie mensen ontvangen, maar alleen als de bezoekers ten minste anderhalve meter afstand kunnen houden.

“Ga zo min mogelijk naar buiten”, drukte Grapperhaus de kijkers op het hart. “Ga alleen de deur uit voor je werk als je niet thuis kunt werken of als je een vitaal beroep hebt. Ga alleen boodschappen doen, niet met het gezin.”

Ook Mark Rutte riep de bevolking nogmaals op om voldoende afstand te houden. “Je leeft niet alleen voor jezelf”, zei de premier. “Mijn verstand staat stil bij beelden van overvolle stranden.” Rutte toonde zich wel tevreden dat “de boodschap bij heel veel mensen in dit land is geland”.