Sardientjes wenden extreemrechtse machtsovername in Italië af

De extreemrechtse coalitie onder leiding van Lega-leider Matteo Salvini heeft de verkiezingen in de regio Emilia-Romagna verloren. De centrumlinkse Democratische Partij (PD) haalde 51 procent van de stemmen. De Lega bleef steken op 44 procent. Salvini en zijn coalitie, waaronder de Broeders van Italië, voerden de afgelopen weken intensief campagne in de regio met als hoofdstad Bologna die al sinds de Tweede Wereldoorlog door linkse partijen wordt bestuurd.

Salvini is niet onstuitbaar, zo blijkt in Emilia–Romagna. De berusting is, met dank aan de sardientjes, doorbroken https://t.co/xiTRZTZVtA — Marc Leijendekker (@mwleijendekker) January 27, 2020

De linkse zege wordt toegeschreven aan het succes van de Sardientjes, een volksbeweging die door vijf jongeren uit de grond is gestampt nadat Salvini had verklaard dat hij links wilde uitroeien. Overal waar Salvini bijeenkomsten hield verzamelden de Sardientjes zich op pleinen om te laten zien dat ze getalsmatig met veel meer zijn dan extreemrechts. Strijdlied van de antipopulisten werd Bella Ciao, een verzetslied van de partizanen uit de Tweede Wereldoorlog dat vooral na de oorlog populair werd, ook omdat het niet gebonden is aan partijen.

De NOS meldt:

De winst heeft de PD vooral te danken aan de protestbeweging de Sardientjes, zegt Italië-correspondent Mustafa Marghadi. “Vijf jonge mensen hebben overal in het land tienduizenden mensen op de been gekregen om te demonstreren tegen wat zij de haat en onverdraagzaamheid van de Lega en Salvini noemen.” De opkomst is vergeleken bij de vorige verkiezingen in 2015 ruim verdubbeld. “Dat komt voor een belangrijk deel door de Sardientjes”, zegt Marghadi. “Het kabinet heeft nu wat meer ademruimte, dus de leden kunnen wat langer blijven zitten.”

De protestbeweging stopt per direct omdat de missie – het verslaan van Salvini – is volbracht en de oprichters verder geen politieke aspiraties hebben, noch in de publiciteit willen blijven.

De taak van de Sardientjes zit erop. Salvini is verslagen. Ze stoppen per direct met hun protestbeweging. “Dus ons zie je niet meer terug op tv of in de kranten.” https://t.co/NASc8Yb6k8 — Mustafa Marghadi (@mousmar) January 27, 2020

Salvini wilde met een overwinning in Emilia-Romagna de val van het huidige kabinet, een coalitie van de PD met de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S), bewerkstelligen. Zijn verlies wordt gezien als een grote terugslag voor extreemrechts. Hij verklaarde de regionale verkiezingen tot een referendum over de regering. De MS5, tot twee jaar terug de grootste partij in Italië, is wel praktisch weggevaagd en kwam niet verder dan 4,3 procent van de stemmen. Salvini stapte vorige zomer uit de coalitie met de M5S omdat hij verwachtte bij nieuwe verkiezingen een zege te behalen. Die opzet mislukte omdat MS5 tot zijn stomme verbazing verder ging regeren met de PD. De M5S verkeert de afgelopen maanden in een interne richtingenstrijd. Meer dan twintig parlementariërs zijn opgestapt of uit de partij gegooid.

Salvini slaagde er wel in te winnen in Calabrië, de uiterst zuidelijke regio waar links in 2014 nog meer dan zestig procent van de stemmen haalde.

cc-foto: Steve Eason