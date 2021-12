Schiphol en KLM al 15 jaar op de hoogte van risico op kanker bij personeel

Schiphol en KLM zijn 15 jaar geleden al door hun eigen arbodiensten gewaarschuwd voor een verhoogd risico op hartproblemen en longkanker bij hun medewerkers. Dat blijkt uit vertrouwelijke rapporten in handen van Zembla. Vakbond FNV stelt de Schiphol Group en de afhandelingsbedrijven nu aansprakelijk voor de opgelopen gezondheidsschade.

Ongeveer twintigduizend medewerkers op het platform van Schiphol werken dagelijks in de uitlaatgassen van vliegtuigen en dieselvoertuigen. Arbo-experts van de bedrijven adviseerden in 2007 al om de blootstelling van hun medewerkers daaraan zo ver mogelijk terug te dringen. In de aflevering Ziek van Schiphol vertellen deskundigen aan Zembla dat dit niet is gebeurd. Joost van Doesburg van de FNV zegt: ‘Wij zien dat onze leden ziek worden en eerder doodgaan door hun werkzaamheden. Die schade moet vergoed gaan worden.’

Uit een intern onderzoek uit 2007 blijkt dat Schiphol en KLM 15 jaar geleden al op de hoogte waren van het gevaar van de uitstoot uit vliegtuigmotoren voor hun werknemers. De arbo-deskundigen van beide bedrijven waarschuwen in het rapport dat het om ‘kankerverwekkende stoffen’ gaat die ook ‘schade aan de hartfunctie’ kunnen geven. Ze concluderen dat ‘in tegenstelling tot de eerdere onderzoeken op Schiphol’ er inmiddels aanleiding is voor ‘alertheid’. En dat er daarom naar gestreefd moet worden om blootstelling ‘zo ver mogelijk terug te dringen’.

In de uitzending van Zembla zijn ook filmpjes te zien die aantonen hoe vertrekkende en aankomende vliegtuigen minutenlang met hun motoren in de richting van de platformmedewerkers blazen. KLM heeft een meldingssysteem voor onveilige werksituaties waarin medewerkers melding maken van deze ‘jetblast-situaties’. Veel van deze meldingen zijn in het bezit van Zembla. Daaruit blijkt dat in sommige periodes dagelijks, en soms zelfs meerdere malen per dag, melding wordt gemaakt. Volgens de medewerkers wordt er vervolgens niets met deze meldingen gedaan.

De Inspectie SZW bevestigt tegenover Zembla dat er inmiddels een onderzoek is gestart naar het gevaar van het ultrafijnstof voor de platformmedewerkers op Schiphol. “We onderzoeken nu of werknemers daar wel veilig werken”, aldus een woordvoerder. Dat onderzoek moet begin 2022 zijn afgerond.

Zembla ‘Ziek van Schiphol’ is donderdag 9 december om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO2