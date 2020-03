Schokkende beelden uit Italiaans ziekenhuis: dit is de coronacrisis

WAARSCHUWING: DEZE BEELDEN KUNNEN ALS ZEER SCHOKKEND WORDEN ERVAREN

Om de bevolking bewust te maken van de ernst van de situatie heeft het ziekenhuis San Marco de Zingonia in het zwaar getroffen Italiaanse Bergamo beelden vrijgegeven van de patiënten die behandeld worden. Met dat argument heeft Joop besloten deze video, die onder meer in Spanje is gepubliceerd door de gezaghebbende krant El País, te tonen.

De beelden spreken voor zicn.

Houd je aan de maatregelen, volg de adviezen op. Houd afstand tot anderen. Was je handen. Wees geen verspreider.

