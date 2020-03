Scholen en horeca blijven tot en met 28 april dicht

Scholen, cafés, restaurants, musea en kappers moeten tot en met 28 april dicht blijven. Dat heeft het kabinet dinsdagavond bekendgemaakt. Gezien de situatie was een ander besluit onmogelijk, verklaarde Mark Rutte dinsdagavond in een persconferentie.

“Ook na 28 april gaan we nog niet meteen terug naar de oude situatie”, waarschuwde de premier, die sprak van ‘een van de heftigste crises buiten oorlogstijd’. Hij adviseerde om nog geen vakantie voor de meivakantie te boeken. “De kans is heel reëel dat dit pakket of delen van dit pakket na 28 april van kracht blijven.”

Het is de bedoeling dat het aantal plekken op de intensive care deze zondag is uitgebreid naar 2.400, zei Hugo de Jonge. De minister van Volksgezondheid beloofde ook dat zorgmedewerkers die niet in ziekenhuizen werken, vanaf 6 april getest kunnen worden als ze denken dat ze zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die werken in verpleeghuizen of de thuiszorg.

Ook mensen die niet in de zorg werken, moeten vaker getest gaan worden, zo is de bedoeling. “De testcapaciteit gaat de komende weken grosso modo keer vier”, zei De Jonge. De bewindsman verwacht van 4.000 testen per dag naar 17.500 testen te gaan. Dat moet later verder worden opgevoerd naar 29.000. Grootschalig testen maakt volgens De Jonge ook onderdeel uit van de ‘exit-strategie’ van deze crisis: het moment dat een deel van de maatregelen weer kan worden opgeheven.