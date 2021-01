Schotland weert Trump bij zijn poging te ontsnappen aan inauguratie Biden

De premier van Schotland, Nicola Sturgeon, heeft klip en klaar duidelijk gemaakt dat ze niet zal toestaan dat Trump op 20 januari naar haar land komt om te golfen. Die dag wordt Joe Biden geïnstalleerd als de 46e president van de Verenigde Staten. Sturgeon wees op de regel dat alleen noodzakelijke reizen naar Schotland zijn toegestaan. “Golf komen spelen zie ik niet als een noodzakelijke reden.”

Het Witte Huis weigert te zeggen wat Trump doet op de dag dat hij de ambtswoning moet verlaten om plaats te maken voor zijn opvolger die door de Amerikanen met een ruime meerderheid tot president is gekozen. De luchthaven Prestwick, nabij Glasgow, heeft te horen gekregen dat er op 19 januari een Amerikaanse militaire Boeing 757 zal landen. Dat bewuste vliegtuig is eerder door Trump gebruikt om te reizen. Trump bezit een golfterrein met accommodatie in de buurt van het vliegveld.

Sturgeon verklaarde in antwoord van vragen van journalisten dat ze geen kennis heeft van de reisplannen van Trump. “Behalve dan dat ik weet dat hij 20 januari het Witte Huis moet verlaten.”

Ondertussen tracht de door rancune overweldigde Trump in zijn laatste dagen als president nog dood en verderf te zaaien. Zo heeft hij de executies van ter dood veroordeelden opgevoerd en zijn tot gevangenisstraffen veroordeelde medewerkers en vrienden gratie verleend.

Woensdag verpatste hij delen van een kwetsbaar natuurgebied in het Noordpoolgebied aan oliemaatschappijen die er naar olie willen gaan boren. Dat leasecontract valt volgens deskundigen door Biden amper nog ongedaan te maken. Het gebied werd na de Tweede Wereldoorlog door president Eisenhower tot natuurreservaat verklaard. Oliemaatschappijen trachtten sindsdien de beschermde status aan het gebied te ontnemen maar slaagden daar niet in. Tot nu toe dus.

Deze video van drie jaar geleden geeft informatie over de politieke strijd rond het gebied.

Geen video? Klik hier.

foto: White House