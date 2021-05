Schotse premier Sturgeon hint op onafhankelijkheid na verkiezingswinst

Zaterdag wisten de Schotse nationalisten (SNP) van premier Nicola Sturgeon een grote overwinning te behalen bij de regionale parlementsverkiezingen. In een reactie daarop liet de Britse minister Michael Gove zondag weten dat van Schotse onafhankelijkheid geen sprake kan zijn. Premier Sturgeon zelf denkt daar heel anders over en kondigt een referendum aan.

Volgens Gove is het na de winst van de SNP zaak dat zowel de Britse als Schotse regeringen zich concentreren op dat wat hen verenigt. Een referendum zou volgens de vertrouweling van Boris Johnson alleen maar afleiden van kwesties die daadwerkelijk belangrijk zijn voor de Schotten. Gove wilde niet ingaan op de vraag of de regering in London via juridische weg een Schotse poging onafhankelijk te worden zal proberen tegen te houden.

Nicola Sturgeon liet blijken geen boodschap te hebben aan het standpunt van Gove en de Britse regering. Zondag zei ze tegen de BBC dat op dit moment de bestrijding van de coronapandemie topprioriteit heeft, maar dat een onafhankelijkheidsreferendum volgend jaar al kan worden gehouden. Daarbij zei ze ook dat pogingen vanuit Londen om een referendum te blokkeren ‘grote consequenties’ kan hebben.

In Schotland heeft SNP nu samen met de Groenen een meerderheid van 72 zetels in het 129 zetels tellende parlement. Beide partijen waren fel tegenstander van de Brexit en zijn uitgesproken voorstander van een Schotse hereniging met de Europese Unie.