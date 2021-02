Senaat laat Trump wegkomen met rol in gewelddadige bestorming Capitool

De Amerikaanse Senaat heeft voormalig president Donald Trump niet willen veroordelen voor zijn rol in de gewelddadige bestorming van het Capitool. De Democraten gesteund door enkele Republikeinen waren weliswaar in de meerderheid maar voor een veroordeling is een tweederde meerderheid nodig. 57 senatoren stemden voor afzetting, 43 tegen. Te weinig Republikeinen wilden of durfden het aan Trump verantwoordelijk te houden voor de bestorming. De toen nog president had zijn aanhang opgeroepen tot de demonstratie en zette de verzamelde menigte aan tot verzet. Verschillende opstandelingen verklaarden tijdens verhoren dat ze van mening waren dat ze in opdracht van de president handelden. Bij de opstand vielen vijf doden.

Geen video? Klik hier.

Het vonnis verrast niet. Trump noemde in een reactie op de vrijspraak het proces onderdeel van een heksenjacht tegen hem. De NOS schrijft:

“Als hem ooit wordt toegestaan terug te keren in de Oval Office,” zei senator Jamie Raskin, hoofd van de impeachment-commissie, “zal Trump opnieuw aanzetten tot geweld om zijn zin te krijgen.” De hoop bij de Democraten is dat die boodschap na dit impeachment-proces blijft hangen bij het publiek. Volgens de meest conservatieve kwaliteitskrant The Wall Street Journal is dat gelukt. “Nu zal Trumps nalatenschap voor altijd bevlekt zijn met geweld. En door het verraad van zijn aanhang, omdat hij weigerde hun de waarheid te vertellen,” schreef de krant deze week in een ongewoon hard commentaar.

De vrijspraak betekent ook dat de macht van Trump binnen de Republikeinse partij nog niet gebroken is.

cc-foto: Elvert Barnes